Взрыв газа в польском Катовице обрушил три этажа жилого здания

Фото: Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В польском Катовице произошел взрыв бытового газа, в результате которого полностью обрушились три этажа жилого дома, пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей. На данный момент пожар полностью потушен, однако сохраняется вероятность обвала некоторых элементов здания.

Пожар погашен. Три этажа полностью разрушены. Есть элементы здания, которые еще могут обвалиться. Ведется процесс стабилизации пострадавшей в результате взрыва части дома, — сообщил представитель спасателей.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Шопена. Спасательная операция еще продолжается, ведется разбор завалов. К работам привлечены около 100 спасателей и пожарных. До сих пор нет информации о судьбе трех жителей.

Согласно нашим данным, нет информации о судьбе трех человек. У нас нет уверенности, что они находились в этих помещениях. Ведется разбор завалов, — рассказал пресс-секретарь пожарной охраны.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал.

До этого сообщалось о похожем случае в Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа, погиб 67-летний житель дома.