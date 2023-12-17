Взорвавшего гранаты украинского депутата арестовали в Закарпатье Суд взял под стражу взорвавшего гранаты депутата Батрина в Закарпатье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей местному депутату Сергею Батрину, который 15 декабря взорвал три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета, сообщила пресс-служба Ужгородского районного суда Закарпатской области в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там отметили, что мужчина арестован без возможности внесения залога. Сам депутат и его адвокаты не возразили против ходатайства прокурора, требовавшего взять подозреваемого под стражу.

Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета, — отметили представители Ужгородского районного суда.

Сергей Батрин, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа», 15 декабря взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1 во время заседания сельсовета. В результате пострадали 23 человека, среди которых 16 мужчин и семь женщин. Включая самого депутата: одно из устройств разорвалось у Батрина под ногами, после чего его госпитализировали. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений.

Сам Батрин вскоре пришел в сознание, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей. Следователи провели обыски по месту его жительства и нашли записку.