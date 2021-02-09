«Вызывает беспокойство»: два новых штамма COVID-19 нашли в Великобритании

https://static.news.ru/photo/66041ed0-6b08-11eb-a9ac-96000091f725_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов.

Консультативная группа по вирусным угрозам изучила найденную в Бристоле мутацию, которая получила название Kent COVID. Её классифицируют как «вариант, вызывающий беспокойство». Учёные опасаются, что штамм может быть не только высокозаразным, но и имеет устойчивость к вакцине. Всего было зарегистрировано 14 случаев заболевания этим вариантом вируса в Бристоле и три — в других местах, передаёт Sky News.

При этом учёные считают, что вакцинированные люди по-прежнему имеют защиту от тяжёлых последствий заражения этим штаммом. Кроме того, в системе здравоохранения страны говорят о «высокой степени уверенности в том, что вакцины будут работать против новых вариантов».

Ещё один вариант COVID-19 нашли в Ливерпуле. Его врачи классифицируют как «исследуемый вариант». На данный момент выявлено 76 случаев заражения этим штаммом.

Как писал NEWS.ru, по территории США стремительно распространяется британский штамм коронавируса. Темпы распространения на треть опережают показатели других мутаций заболевания. Британский штамм распространяется в Штатах на 35–45% интенсивнее прочих вариантов мутаций коронавируса. При этом так называемый вариант В.1.1.7 более заразный и чаще ведёт к смерти пациента. Учёные призывают руководство США принять меры по борьбе с этим штаммом.