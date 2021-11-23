Выживший в ДТП в Болгарии раскрыл подробности случившегося

Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал сильный взрыв перед ДТП. Сразу после этого мужчине и шестерым другим пассажирам удалось выскочить через окна. Об этом сообщает телеканал TB21.

Заев отметил, что будет очень благодарен властям Болгарии, если они раскроют причины инцидента и поделятся этой информацией.

Если им нужна помощь, мы готовы помочь с расследованием. Сейчас важнее всего понять, как можем помочь пострадавшим, — сказал он.

Ранее автобус, который направлялся из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. По информации телеканала NOVA, инцидент произошёл около 03:00 (04:00 мск), в результате происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.

Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что всех жертв предстоит идентифицировать. Выжить удалось 17-летней девушке и шестерым взрослым. Их доставили в больницу с ожогами. Жизни пострадавших находятся вне опасности.