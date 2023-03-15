Выжившая в аварии англичанка рассказала об опасности заколки New York Post: студентка из Британии рассказала, как во время аварии заколка вонзилась ей в череп

Фото: Li Ying/Global Look Press

19-летняя британская студентка из города Дербишира Джина Панесар едва не погибла в аварии из-за заколки, которая крепилась на ее волосах, рассказывает издание New York Post. Аксессуар продавил голову Панесар так сильно, что в момент ДТП она думала, что умрет.

Грустно об этом говорить, но я думал, что умру. Ни в коем случае не надевайте заколку во время вождения. Если вы хотите завязать волосы, просто используйте резинку, —говорит Панесар.

24 января Панесар ехала со скоростью 50 миль в час по туманной проселочной дороге, где ограничение скорости составляло 60, когда ее машина врезалась в дерево, после чего заскользила и перевернулась, придавив ее голову крышей. Клипса вонзилась ей в затылок глубоко в плоть. Позже врачам пришлось сшивать кожу на черепе девушки.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае полиция арестовала мужчину за то, что он отрезал жене три пальца, когда та пыталась потратить деньги из семейного бюджета на оплату ЖКУ, а не на алкоголь. Потерпевшая вызвала медиков только спустя сутки, так как она принципиально не хотела сообщать о произошедшем в полицию.