Выздоровевший от коронавируса Джонсон выйдет на работу в понедельник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается в свою канцелярию на Даунинг стрит, 10 после выздоровления от COVID-19.
Джонсон лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом, в течение 20 дней, последние две недели он восстанавливался в загородной правительственной резиденции в Чекерс.
Британцы ждут премьера с нетерпением, чтобы положить конец летаргической реакции его правительства на ситуацию с коронавирусом,
Ранее в стране было зарегистрировано более 20 тысяч летальных исходов от COVID-19, тем самым Великобритания вошла в пятёрку стран с аналогичной трагической статистикой.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании призвали жителей страны оставаться дома в изоляции до тех пор, пока распространение коронавируса не остановится и не исчезнет всякий риск заражения COVID-19.
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