Выздоровевший от коронавируса Джонсон выйдет на работу в понедельник

https://static.news.ru/photo/f0d98446-87a1-11ea-81a3-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается в свою канцелярию на Даунинг стрит, 10 после выздоровления от COVID-19.

Джонсон лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом, в течение 20 дней, последние две недели он восстанавливался в загородной правительственной резиденции в Чекерс.

Британцы ждут премьера с нетерпением, чтобы положить конец летаргической реакции его правительства на ситуацию с коронавирусом, пишет The Independent.

Ранее в стране было зарегистрировано более 20 тысяч летальных исходов от COVID-19, тем самым Великобритания вошла в пятёрку стран с аналогичной трагической статистикой.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании призвали жителей страны оставаться дома в изоляции до тех пор, пока распространение коронавируса не остановится и не исчезнет всякий риск заражения COVID-19.