Выявлен случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян В Италии выявили первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

Фото: Gianni Schicchi/XinHua/Global look Press

Первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero. Отмечается, что перед тем как заболеть итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола, также он страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты.

Наш случай указывает на то, что половые отношения могут быть преобладающим путем передачи инфекции, — сообщают исследователи.

Мужчина вернулся из Испании, где провел девять дней, и почувствовал себя плохо: помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Сначала он сдал положительный тест на COVID-19, потом проведенные анализы диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.

До этого доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что оспа обезьян распространяется по миру с пугающей быстротой, хотя темпы в любом случае гораздо ниже, чем у коронавируса. Он предположил, что от общественности могут скрывать важные факты об этом заболевании. Телеведущий подтвердил информацию о том, что оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Сообщается, что американское правительство объявило о вакцинации против оспы обезьян участников гей-парадов. Отмечается, что все желающие могут обратиться за прививкой. Для этих целей власти планируют выделить 50 тысяч доз вакцины.