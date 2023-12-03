Выяснилось, во сколько Украине обошлось хамство Зеленского в адрес Польши Азаров: бюджет Украины лишился $253 млн из-за блокады Польши

Фото: president.gov.ua

Бюджет Украины в ноябре потерял $253 млн таможенных поступлений из-за блокады со стороны Польши, сообщил в соцсетях экс-премьер страны Николай Азаров. По его словам, действия Варшавы стали ответом на «хамство и неблагодарность» президента Украины Владимира Зеленского.

Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 млрд гривен ($253 млн) из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии. А теперь к блокаде подключилась еще и Венгрия, — указал Азаров.

В сентябре Зеленский обвинил Польшу в пророссийской позиции, что вызвало возмущение в Европе. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал слова украинского лидера «бредом», учитывая, что Варшава не питает симпатий к Москве. При этом он подчеркнул, что Польша приняла много украинских беженцев и «дала больше всего» самому Зеленскому.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины прекратить оскорбления в адрес Варшавы. По словам главы кабмина, Польша не допустит подобного к себе отношения и в сложившейся ситуации будет отстаивать собственные интересы и репутацию.