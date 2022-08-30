Выступивших против трансгендеров лесбиянок выгнали с гей-парада В Великобритании выступивших против трансгендеров лесбиянок выгнали с гей-парада

Фото: Струнин Анатолий/ТАСС

Полиция Великобритании прогнала с прошедшего 29 августа гей-парада группу активисток с плакатами «Трансгендерный активизм стирает лесбиянство» и «Лесбиянки не любят пенисы», сообщает EADaily. Правоохранители сочли поведение девушек нарушающим мирный ход акции и заявили, что оно «вносит раздор между разными группами». В британских изданиях пишут, что их поведение стало продолжением конфронтации геев и лесбиянок с транссексуалами.

Доступ мужчин, провозгласивших себя женщинами, в женские раздевалки и туалеты пришелся по душе далеко не всем. Организаторы гей-парада заявили, что «права транссексуалов — это и есть права человека». Защитники лесбиянок обвинили их в шовинизме, — пишет издание со ссылкой на британские СМИ.

В ходе конфликта девушки напомнили полицейскому, что он должен защищать лесбиянок во время гей-марша, однако тот был непреклонен и ответил, что если они не уйдут сами, то будут сдвинуты силой.

Большинство россиян считает, что сексуальная ориентация человека — это его врожденное свойство, которое нельзя изменить извне. Десять лет назад, когда в стране только начиналась активная кампания по борьбе с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений», ситуация была обратная: большинство граждан были уверены во внешней природе гомосексуальности. Хотя это не говорит об улучшении отношения общества к представителям ЛГБТ-сообщества, такие данные означают, что значительно меньше россиян сейчас верят в реальное влияние пропаганды на сексуальную ориентацию.