«Выступал против санкций»: новый министр обороны ФРГ всех удивил Силовик «с деревенскими манерами и острым языком» возглавил военное ведомство Германии в разгар кризиса. Что известно о 62-летнем Борисе Писториусе

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Новым министром обороны ФРГ станет Борис Писториус

В правительстве канцлера Германии Олафа Шольца случилась первая отставка. Всего 13 месяцев продержалась на посту министра обороны Кристине Ламбрехт. Она дефилировала по пустыне в Мали на шпильках и в бронежилете, путала роты и дивизии, случайно раскрывала секретные планы союзников. По словам 57-летней Ламбрехт, она была вынуждена уйти «из-за пристального внимания СМИ». Вместо нее Шольц поставил во главе оборонного ведомства другого соратника по СДПГ — 62-летнего Бориса Писториуса. Последние десять лет он возглавлял МВД Нижней Саксонии и боролся с исламистами, ультраправыми и иностранными хакерами. Теперь ему предстоит заняться переоснащением бундесвера в кризисный момент и принять на себя удар критики за «нерешительность» в поставках тяжелых вооружений Украине.

«Красный генерал»

Сам Писториус узнал новость о своем назначении на обратном пути из отпуска на Мадейре, где, как пишет Spiegel online, он «ел много рыбы и хорошо расслаблялся». По слухам, региональный политик не очень верил, что ему придется срочно лететь в Берлин. И дело вовсе не в том, что у него нет таких амбиций. Просто своим выбором Шольц нарушил обещание соблюдать гендерный паритет в правительстве. Теперь там семь женщин и девять мужчин — перекос в пользу последних.

Феминистки в Социал-демократической партии и в партии «Зеленые» за нарушение принципа Шольца сейчас заклюют. Можно, однако, предположить, что уже в недалеком будущем он произведет следующую рокировку: выгонит какого-то министра-мужчину и заменит его женщиной, — считает немецкий политолог Александр Рар.

Шольц и Писториус знают друг друга давно, но никогда не были близки. В 2019 году они даже соревновались друг с другом в гонке за председательство в СДПГ, напоминает Spiegel online.

Его политический стиль отличается от стиля Шольца. Писториус более деревенский, остёр на язык, склонен к популизму. Он обожает вступать в политические дебаты и даже не чурается конфликтов [в отличие от дипломатичного и осторожного Шольца]. Красный генерал, — пишет о нем издание.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц поменял руководство бундесвера в кризисный момент

Правда, генеральских погон у Писториуса все же нет. Однако в молодости, до изучения права в университетах Оснабрюка и Мюнстера, он отслужил в армии (тогда в Германии еще действовала срочная служба) — и, в отличие от госпожи Ламбрехт, знает, как устроена винтовка.

Да и вообще Борис Писториус не новичок в военных делах. В Нижней Саксонии расположена самая большая база германского флота и крупнейшая армейская база. Поэтому, будучи министром внутренних дел региона, Писториус много контактировал с военными.

«Леопардовый капкан»

Как отмечают СМИ, времени на раскачку у нового министра нет. В четверг, 19 января, Писториус будет официально утвержден в должности президентом ФРГ, а сразу после этого примет у себя первого гостя — шефа Пентагона Ллойда Остина.

А 20 января Писториус выступит хозяином встречи на натовской авиабазе Рамштайн, где соберутся главы оборонных ведомств из полусотни стран, чтобы обсудить военную помощь Украине. Наблюдатели признают, что Шольц явно стремился успеть с назначением к этой дате.

Наконец, 22 января Писториус отправится в Париж, где пройдет совместное заседание кабминов Франции и Германии (к слову, переводчик немцу не понадобится — он в совершенстве владеет французским, как и английским). Там речь также пойдет о поставках вооружений Киеву.

Как писал NEWS.ru, там особенно рассчитывают получить немецкие «Леопарды» (танки Leopard 2), однако в Берлине не спешат делать обнадеживающих заявлений.

Сейчас Берлин находится под огромным давлением. Западные коллеги критикуют немцев за «недостаточную» военную помощь Украине. Там до сих пор припоминают слова госпожи Ламбрехт, которая с началом боевых действий пообещала направить Киеву 5000 касок — украинская сторона сочла это «смехотворной подачкой». С тех пор, правда, Берлин направил украинцам немало вооружения.

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press Немецкий танк Leopard 2

Теперь в бундесвере, который и сам испытывает острую нехватку с оснащением, ищут 40 боевых машин Marder, чтобы передать их Киеву. Это было последнее из обещаний Олафа Шольца украинцам. Однако те ждут, в первую очередь, все же «Леопарды». Как отмечают эксперты, канцлер ФРГ по-прежнему «опасается втянуть Германию в прямой конфликт с РФ», а потому тянет с решением.

Между тем Польша неожиданно заявила, что готова передать Киеву с десяток «Леопардов» из собственных арсеналов, однако все они немецкого производства, а потому Германия должна дать добро на реэкспорт. Как отметил натовский генерал в отставке Ханс-Лотар Домрезе, Шольц «угодил в леопардовый капкан» — а теперь с ним в одной связке оказался и Писториус, которому придется брать ответственность за непростые решения.

Выступал против санкций, вступался за РФ

СМИ отмечают, что до 24 февраля 2022 года Борис Писториус выступал за продолжение сотрудничества с Москвой, «как и большинство в его партии». Существует курьезное предположение, что на «пророссийский» настрой политика повлиял чуть ли не его роман с экс-супругой бывшего канцлера Герхарда Шредера, который известен тесными связями с РФ. Некоторое время Дорис Шредер-Кепф и вдовец Писториус встречались.

Еще в 2018 году Писториус яростно оппонировал федеральному политику — главе МИД ФРГ Хайко Маасу, который обвинил Россию «во все более враждебном поведении в отношении к Украине».

Мы не сможем достичь мира в Европе без России, — говорил Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он ссылался на «новую восточную политику» Вилли Брандта, направленную на сближение с восточным соседом.

Мой совет — придерживаться этой политики и в будущем. Наши отношения друг с другом должны характеризоваться дружеским взаимодействием и конструктивной критикой, — говорил Писториус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Писториус до последнего предлагал поддерживать отношения с Кремлем

Как отмечает Spiegel online, он также критиковал санкции, введенные Евросоюзом против России из-за Крыма — мол, немецкая экономика понесла ущерб в миллиарды евро. «Это должно стать поводом для пересмотра санкций. Если вы не достигаете целей, вы должны спросить себя, являются ли инструменты правильными», — говорил Писториус в мае 2018-го.

Однако в 2022 году его тон резко поменялся. «Украина должна выиграть», — сделал громкое заявление Писториус. В то же время он настаивает, что Германии «следует проявлять осторожность и еще раз осторожность». Политик также призывал украинскую сторону «воздерживаться от атак через границу РФ». Наконец, Писториус продолжал критиковать тех консерваторов в США, которые «желают дестабилизации России».

Мы должны думать о том, что будет после... Однажды настанет другое время, когда мы в Европе сможем поладить с Россией в любой форме, — уверен Борис Писториус.

«Так что канцлеру Шольцу не нужно бояться, что Писториус заставит его сойти со своей осторожной колеи», — заключают эксперты Spiegel online.