Захар Чайченко

«Выстрел в ногу»: в администрации ДНР оценили удар по изолятору в Еленовке Советник главы ДНР Гагин рассказал об ударе ракетами HIMARS по изолятору в Еленовке

29 июля 2022 в 21:43 Автор: Виктория Катаева, Захар Чайченко

Фото: Пресс-служба Южного военного округа/ РИА Новости

Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. В изоляторе содержатся украинские военнопленные