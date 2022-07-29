Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин прокомментировал обстрел следственного изолятора в поселке Еленовка ДНР, в котором содержались украинские военнопленные. В разговоре с NEWS.ru он объяснил удар ВСУ по сослуживцам тем, что Киев заблаговременно готовился к провокации с целью обвинить в обстреле российских военных. По информации, подтвержденной в Минобороны РФ, ночью украинская армия нанесла удары по баракам, в результате которых погибли 40 пленных украинских бойцов. Ранения получили 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.
Украинская сторона попыталась обвинить в этом ударе российских военных — якобы специально ударили по следственному изолятору. Однако осколки ракет, которые ударили по изолятору, говорят за себя: это фрагменты HIMARS, у нас их на вооружении нет. Если бы ударили «Ураганом», то можно было бы заподозрить (российскую сторону — NEWS.ru). А тут HIMARS, на каждой гайке написано на-английском, производство Соединенных Штатов, там не ошибешься при опознании этих ракет, — рассказал советник главы ДНР.
По словам Гагина, украинским связистам было доподлинно известно, куда полетят ракеты, выпущенные из американской РСЗО. Спикер предположил, что цель военных ВСУ подсвечивалась с помощью лазера или радиомаячка. Гагин отметил, что этим обстрелом украинская армия только навредила себе.
Ударом по изолятору украинское командование сыграло против себя. Это выстрел себе в ногу. Мало того, что уничтожили часть своей военной элиты, то теперь начнется осознание гражданами Украины того, что произошло. Поскольку оставшиеся в живых «азовцы» видели фрагменты ракет. Они не сомневаются в том, кто именно ударил, — заявил Гагин.
Ранее хирург 16-й городской больницы Донецка Михаил Юренко рассказал, что попавшие под обстрел украинской армии в Еленовке солдаты ВСУ находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что семь поступивших в стены медучреждения военных поместили в отдел реанимации. По словам Юренко, солдаты получили ранения разной локализации, всем им оказана комплексная хирургическая помощь.