«Выстрел в ногу»: Канделаки посчитала, сколько потеряла Чехия из-за санкций Тина Канделаки подсчитала, сколько Чехия потеряла денег из-за отмены выдачи виз россиянам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки

Российская журналистка Тина Канделаки рассказала в своем Telegram-канале, во сколько обойдется Чехии отмена выдачи виз для российских граждан. Согласно ее расчетам, потери могут составить более $150 млн в год.

В качестве расчетных данных Канделаки использовала такие показатели, как количество дней, которое в среднем проводят россияне в Чехии, средние затраты, а также общее число туристов в год.

По статистике, в среднем наши туристы проводили в Чехии 8 дней и тратили около 1050 крон в сутки. В год в эту страну приезжало более 400 тысяч человек. Итого потери чешских предпринимателей в сфере туризма составят более $150 млн? — поделилась данными Канделаки.

По ее мнению, страна Евросоюза совершила «выстрел себе в ногу», однако причины такого поступка остаются неизвестными.

22 июня Чехия приостановила выдачу виз на въезд и длительное пребывание в республике для граждан России и Белоруссии. Ограничение продолжится по меньшей мере до марта 2023 года. Целью такого шага власти Чехии называют давление на руководство двух стран ради окончания спецоперации на Украине и ради безопасности своей страны. При этом россияне и белорусы, уже имеющие разрешение на долговременное пребывание в Чехии, могут подавать документы на продление в соответствии с установленным режимом.