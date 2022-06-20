«Выстрел в легкие»: в Европе признали незаменимость российского газа Представитель правительства Венгрии Ковач назвал эмбарго на российскую нефть выстрелом в легкие

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полный отказ от российской нефти равносилен выстрелу в легкие, завил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Он пояснил, что компенсировать поставки из России невозможно, передает URA.ru. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан предположил, что эмбарго на газ из РФ разрушит европейскую экономику.

В конце мая премьер-министр Венгрии утверждал, что Европа «пляшет на краю» мирового экономического кризиса. Он выразил мнение, что «взлетевшие» цены на нефть делают управление странами намного сложнее.

Позже Орбан связал растущие цены в ЕС с конфликтом на Украине. По его мнению, Венгрии ничего не угрожает, но последствия обострившейся геополитической ситуации не могут обойти Будапешт стороной.