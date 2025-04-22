«Выстраиваются в очередь»: фон дер Ляйен похвасталась отношением стран к ЕС Фон дер Ляйен заявила, что страны выстраиваются в очередь ради работы с ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Страны выстраиваются в очередь для работы с Евросоюзом, заявила Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это происходит на фоне все более непредсказуемой глобальной обстановки. Эксперты связали ее заявление с пошлинами, которые ввел президент США Дональд Трамп.

В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Издание отмечает, что в последние недели глава ЕК общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ. По данным журналистов, эти страны искали «сильных, надежных партнеров». Фон дер Ляйен убеждена, что глобальный порядок «претерпевает более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны».

Трамп в начале апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран с базовой ставкой в размере 10%. При этом Россия и Белоруссия не попали в этот список. Спустя неделю после принятия мер Трамп заявил, что более 75 стран не сделали ответных шагов и потребовали переговоры.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Запада, каким его все знали, больше не существует. Глава ЕК уточнила, что это произошло после прихода к власти Трампа.