Организаторы перенесли даты проведения крупнейшей международной ежегодной выставки часов и ювелирных украшений Baselworld. Мероприятие должно было пройти в швейцарском Базеле в период с 30 апреля по 5 мая.
Часовая ярмарка отложена до 2021 года. Новые сроки её проведения — с 28 января по 2 февраля. Для журналистов она откроется на день раньше, 27 января,
Решение не проводить выставку весной 2020 года принято на фоне распространения коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек, о котором правительство Швейцарии рассказало по итогам чрезвычайного заседания.
Ранее NEWS.ru писал об отмене Женевского автосалона. В этом году мероприятие, которое должно было начаться 2 марта, проводить не будут.
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