https://static.news.ru/photo/11c5df5e-5a31-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.baselworld.com

Организаторы перенесли даты проведения крупнейшей международной ежегодной выставки часов и ювелирных украшений Baselworld. Мероприятие должно было пройти в швейцарском Базеле в период с 30 апреля по 5 мая.

Часовая ярмарка отложена до 2021 года. Новые сроки её проведения — с 28 января по 2 февраля. Для журналистов она откроется на день раньше, 27 января, сообщается в пресс-релизе.

Решение не проводить выставку весной 2020 года принято на фоне распространения коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек, о котором правительство Швейцарии рассказало по итогам чрезвычайного заседания.

Ранее NEWS.ru писал об отмене Женевского автосалона. В этом году мероприятие, которое должно было начаться 2 марта, проводить не будут.