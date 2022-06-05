Вышиванку Зеленского продали за 100 тысяч долларов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Рубашку Владимира Зеленского, в которую украинский президент был одет в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Аукцион проводился в Вашингтоне. По данным URA.ru, лот приобрела юридическая компания Asters USA.

Фотографии в вышиванке Владимир Зеленский распространил в своих социальных сетях в прошлом мае. Однако не все комментаторы оценили наряд украинского президента. Многие отметили, что костюм больше походит на русскую рубашку с косым воротом — косоворотку. Подписчики сочли, что такая публикация выглядит оскорбительно и неуважительно по отношению к украинцам.

В итоге вокруг вышиванки разгорелся настоящий скандал. По этому поводу выступал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, который назвал критику немотивированной. По его словам, сходство с российским костюмом обусловлено региональными особенностями. О рубашке высказался и ее дизайнер Артем Климчук. Он заверил, что создавал новую одежду по настоящим образцам из украинских музеев, но решил немного осовременить свое творение.