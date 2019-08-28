https://static.news.ru/photo/e12747b8-c99c-11e9-bf80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Глава информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в ближайшее время намерен повидаться с отцом. После этого он намерен отстаивать своё имя перед законом.

Журналист хочет принять участие в заседании Подольского районного суда Киева. Оно намечено на 16 сентября.

Пройдёт какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими лёгкими, и тогда наверняка у меня появятся другие планы, — цитирует Вышинского РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь тот обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве в мае 2018-го. Следствие инкриминирует ему госизмену и поддержку самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Все обвинения в свой адрес он отвергает и заявляет о своей невиновности.

Основное заседание суда Вышинскому ещё предстоит. Максимальное наказание по вменяемым ему обвинениям предусматривает до 15 лет лишения свободы.