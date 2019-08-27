Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не изменил своего решения и отказывается признавать вину, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Журналист планирует в судебном порядке добиваться признания собственной невиновности, передаёт
Говорил с Кириллом. Позиция такая же, как и была. Признавать вину он не собирается, — подчеркнул юрист.
Ранее News.ru писал, что Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению, под стражей журналист останется до 19 сентября.