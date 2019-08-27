https://static.news.ru/photo/9c813588-c8ed-11e9-bd07-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Анна Марченко/ТАСС

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не изменил своего решения и отказывается признавать вину, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Журналист планирует в судебном порядке добиваться признания собственной невиновности, передаёт РИА Новости .

Говорил с Кириллом. Позиция такая же, как и была. Признавать вину он не собирается, — подчеркнул юрист.

Ранее News.ru писал, что Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению, под стражей журналист останется до 19 сентября.