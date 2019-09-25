https://static.news.ru/photo/4b88aa06-dfa6-11e9-848c-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист Кирилл Вышинский заявил, что вероятность вынесения ему обвинительного приговора на Украине остаётся высокой.

По-прежнему высока вероятность, в любом случае она есть, что я могу быть признан виновным и осуждён по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет, — цитирует его РЕН ТВ .

Дело Вышинского рассматривается Подольским районным судом Киева. Заседание 16 сентября журналист пропустил по причине прохождения медосмотра. Следующее назначено на 6 ноября. Длительный перерыв обусловлен отпуском судьи.

В настоящее время Вышинский находится в Москве. Как писал News.ru, в ближайшее время он планирует вернуться на Украину, чтобы доказать свою невиновность.