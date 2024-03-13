«Вышел под гром оваций»: Маск привел 3-летнего сына X Æ A-12 на завод Tesla Маск привез 3-летнего сына X Æ A-12 на завод Tesla под Берлином

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Илон Маск с сыном

Американский предприниматель Илон Маск прилетел на свой завод Tesla в немецком Грюнхайде, на территории которого больше недели назад произошел поджог и было отключено электроснабжение. Бизнесмен привез с собой их общего с певицей Граймс сына под именем X Æ A-12, сообщает Bild.

Маск вышел на сцену под гром оваций тысяч сотрудников, — отмечает издание.

Уточняется, что американец сразу по прибытии отправился на свой завод в Грюнхайде. Там он выступил перед сотрудниками, поблагодарив их за работу, преданность и быстрое наращивание мощности предприятия после атаки «экотеррористов». Пока Маск произносил речь, он все время держал на плечах своего 3-летнего сына.

По данным издания, сразу после предпринимателя на сцену вышел директор завода Андре Тириг. Он пообещал сотрудникам ежегодное повышение зарплаты, улучшенное питание и выгодные условия лизинга автомобилей компании.

Ранее Маск счел правильной позицию президента России Владимира Путина по ядерному оружию. В аккаунте Twitter (X) он прокомментировал публикацию издания Zerohedge, которое сообщило, что РФ применит боеголовки, если государство окажется под угрозой. На этот пост американский предприниматель ответил словом «конечно».