Вышедшие с «Азота» мирные жители заявили о больных детях в убежище

Фото: Oleksii Kovalov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Химический комбинат «Азот» в Северодонецке

Украинские военные не выпускали с территории завода «Азот» в Северодонецке больных детей, утверждает РИА Новости со ссылкой на вышедших с завода мирных жителей. Как заявили агентству очевидцы, у многих детей высокая температура, понос и рвота. Жители Северодонецка также пожаловались на нехватку продовольствия.

Украинские военные не выпускали с детьми в город. Говорят: будете идти в город — стреляем, — рассказала одна из мирных жительниц, оказавшаяся на заводе.

25 июня территория завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России, заявил полномочный посол республики в РФ Родион Мирошник. Ранее о взятии завода сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, с «Азота» вышли 800 мирных жителей.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о переходе под контроль ЛНР и союзных сил РФ шахты и желатинового завода в Лисичанске. Он отметил, что силы ЛНР и солдаты ВС РФ вошли в город и ведут бои в жилых кварталах.