https://static.news.ru/photo/3606b3f4-615a-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Илья Кива Фото: Илья Кива/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива приедет на празднование 9 Мая в Москву. Вместе с ним на мероприятие отправятся участники фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса, — заявил депутат.

Ранее парламентарий выругался матом на киевские власти из-за вопроса о декоммунизации. Инцидент произошёл 23 февраля. В 2014 году на Украине отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. На сегодняшний день в стране под запретом любая коммунистическая символика.

NEWS.ru писал ранее, что украинский телеканал «Интер» показал два советских фильма о десантниках ко Дню защитника Отечества, несмотря на запрет властей.