Депутат Верховной рады Украины Илья Кива приедет на празднование 9 Мая в Москву. Вместе с ним на мероприятие отправятся участники фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса, — заявил депутат.
Ранее парламентарий выругался матом на киевские власти из-за вопроса о декоммунизации. Инцидент произошёл 23 февраля. В 2014 году на Украине отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. На сегодняшний день в стране под запретом любая коммунистическая символика.
NEWS.ru писал ранее, что украинский телеканал «Интер» показал два советских фильма о десантниках ко Дню защитника Отечества, несмотря на запрет властей.
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