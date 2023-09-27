Выпускник американского вуза стал заместителем министра обороны Украины Правительство Украины назначило трех заместителей главы Минобороны

Фото: president.gov.ua

Правительство Украины назначило трех заместителей министра обороны, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Одним из замов стал выпускник Сиракузского университета США Юрий Джигир. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов.

Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича заместителем министра обороны Украины, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителем министра обороны Украины, Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, — написал Мельничук.

Джигир будет курировать финансовые вопросы в Министерстве обороны, сообщает украинский сайт nv.ua. Калмыкова, в свою очередь, займется выступлениями на телевидении со сводками о ходе боевых действий.

Ранее Правительство Украины отстранило от должностей сразу всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря ведомства. Среди уволенных значилась и Анна Маляр, выступавшая спикером министерства. Кроме того, ранее в отставку был отправлен и сам глава ведомства Алексей Резников. Его должность занял Рустем Умеров.