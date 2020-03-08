https://static.news.ru/photo/f249cdaa-61fd-11ea-9c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Решение в деле о причастности четырёх человек к крушению катастрофы авиарейса MH17 будут выносить более 14 дней, объявил председательствующий в окружном суде Гааги по данному процессу судья Хэндрик Стейнхаус.

Такое решение юрист принял после первого заседания, передаёт «Интерфакс-Украина».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ: Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что денежную компенсацию намерены получить 84 родственника жертв крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе. Также 42 близких погибших в авиакатастрофе хотят выступить в суде, 82 — обратиться к инстанции в письменном виде.