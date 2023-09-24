«Выходит боком»: польское СМИ о ненависти страны к России Myśl Polska: ненависть к России выходит Польше боком

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ненависть к России выходит Польше боком, заявил обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс. По его словам, радостью для поляков стала возможность насолить Москве, а не собственное счастье, считает он.

Журналист отметил, что польская политика состоит в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее ненавидит русских и кто больше любит Америку с Украиной. Причем ненависть к России у поляков сильнее, чем любовь к самой Польше.

То, что мир движется вперед, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России... Собственное счастье нас не интересует, — подчеркнул Куляс.

Он указал на то, что долгосрочная политика правящей в стране партии «Право и справедливость» «принесла свои плоды». Теперь американо-индийский торговый маршрут «обойдет Россию стороной», при этом Польша не станет одним из инфраструктурных центров. Ожидалось, что китайский Шелковый путь протянут до польского города Лодзь, вместо него появится Шелковый путь США и Индии с конечной остановкой в Тель-Авиве, посетовал автор публикации.

Куляс напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа «историческим».

Кто от этого выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают... Выигрывает ли Америка? Необязательно. Теряет ли Китай? Не совсем. Он вполне может на этом выиграть. А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет, — отметил журналист.

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