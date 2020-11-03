Выходцев с Кавказа задержали в Австрии после теракта

Австрийские силовики провели многочисленные задержания после теракта в Вене. Об этом рассказал посол РФ в стране Дмитрий Любинский.
Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».
Дипломат отметил, что задержания проводились не только в столице Австрии, но и в ряде других городов. Он также добавил, что более подробной информацией пока не располагает.
Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен.
Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.
Как писал NEWS.ru, Любинский заверил, что россиян среди пострадавших в результате инцидента нет. Он также сообщил, что в связи с произошедшим охрана посольства усилена.