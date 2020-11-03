Выходцев с Кавказа задержали в Австрии после теракта

https://static.news.ru/photo/826eb92a-1dcb-11eb-9605-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Vaclav Pancer/Global Look Press

Австрийские силовики провели многочисленные задержания после теракта в Вене. Об этом рассказал посол РФ в стране Дмитрий Любинский.

Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат отметил, что задержания проводились не только в столице Австрии, но и в ряде других городов. Он также добавил, что более подробной информацией пока не располагает.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, Любинский заверил, что россиян среди пострадавших в результате инцидента нет. Он также сообщил, что в связи с произошедшим охрана посольства усилена.