«Выглядит странно»: россиян рассмешили кадры подготовки бойцов ВСУ

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне активно обсуждают попавшие в Сеть кадры подготовки бойцов ВСУ, которые бегают по лесу автоматами, вырезанными из фанеры. Будущие солдаты даже имитируют использование в бою ручного противотанкового гранатомета (РПГ): при этом один боец производит выстрел, а второй «проносит» импровизированный деревянный снаряд до точки попадания, пишет «Царьград».

Тренировки с мобилизованными стали легендой. Это и есть секретное оружие Киева, которое вызывает смех. Впрочем, если серьёзно взглянуть на происходящее, можно увидеть и трагизм ситуации. Ведь в распоряжении у людей лишь игрушечные автоматы, на которых даже затвора нет. Это деревянное оружие, вырезанное из фанеры, — сообщает издание.

Россияне в комментариях под видеороликом посмеялись над подобными тренировочными маневрами и сравнили такой метод обучения с плаванием в бассейне без воды.

Ныряйте, парубки, а как научитесь, вам в бассейн воду нальют. Ведь по сути, несчастные люди, они, наверное, и не знают, как должно быть правильно и хорошо. Игрушечное войско. Клоуны — дети Зеленого клоуна, — написали комментаторы.

Ранее стало известно, что солдаты и офицеры ВСУ будут проходить курсы по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 в Великобритании. При этом Лондон передаст Киеву комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет.