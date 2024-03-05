«Выглядит смешно»: станет ли Маркл новой принцессой Дианой, чем они похожи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Меган Маркл и принцесса Диана в представлении ИИ

Принц Гарри хочет приехать в Великобританию, но его супруга Меган Маркл не намерена его сопровождать, пишет The Mirror. Актриса также не была рядом с мужем, когда он навещал больного раком отца, Карла III. Эксперты считают, что такое поведение Маркл может негативно сказаться на ее браке с принцем. Ждут ли Гарри и Меган в Великобритании, что для них изменится после смерти монарха и почему американку сравнивают с принцессой Дианой — в материале NEWS.ru.

Почему Гарри заставляет Меган вернуться в королевство

Как сообщил The Mirror эксперт по королевской семье Том Куинн, принц Гарри хочет провести в Великобритании «Игры непобежденных» — мультидисциплинарное соревнование, которое впервые было организовано в 2014 году. По словам собеседника издания, младший сын Карла III «оказывает давление» на жену Меган Маркл, чтобы она посетила мероприятие. Как считает Куинн, супруга Гарри не хочет возвращаться в Великобританию. По мнению эксперта, давление Гарри на Меган негативно сказывается на их браке.

«Это вызывает огромную напряженность в отношениях пары. В книге Омида Скоби „Финал“ говорится, что Меган никогда больше не захочет посещать Великобританию, хотя теперь она понимает, что приближаются „Игры“ и ее тесть серьезно болен», — подчеркнул эксперт.

После сложения полномочий членов королевской семьи Гарри и Меган живут в США. В феврале The Times сообщила, что младший сын Карла III прибыл в Великобританию, чтобы навестить своего отца. Меган Маркл и дети пары, Арчи и Лилибет, предположительно, остались в США.

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри и Меган Маркл

Что такое «Игры непобежденных»

В «Играх непобежденных» участвуют бывшие и действующие военные обоих полов, раненные или ставшие инвалидами во время службы. По словам организаторов, принц Гарри решил запустить такие соревнования, вдохновившись поездкой на Игры воинов в США в 2013 году.

«Герцог Сассекский воочию увидел, как сила спорта может помочь физически, психологически и социально тем, кто страдает от травм и болезней», — говорится на официальном сайте «Игр непобежденных».

По задумке организаторов, соревнования призваны, с одной стороны, поддерживать пострадавших военнослужащих, а с другой — повысить уровень осведомленности общества об их судьбах. «Игры непобежденных» остались единственной привилегией принца после отказа от королевских полномочий. Соревнования проводятся в разных странах мира. Например, в 2022 году они состоялись в Нидерландах, в 2023-м — в Германии.

Ждут ли Гарри и Меган в Великобритании

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи в 2020 году. Тогда пара сообщила о намерении жить на две страны: в Великобритании и в одном из государств Северной Америки — Канаде или США. Меган и Гарри говорили, что такой «географический баланс» позволит им воспитывать сына в уважении к королевским традициям и заняться созданием благотворительной организации.

В 2021-м пара дала откровенное интервью Опре Уинфри, в котором откровенно рассказала подробности жизни в королевской семье, а спустя год снялась в документальном сериале. В январе 2023-го принц Гарри выпустил мемуары «Запасной»: книга вызвала большой резонанс в обществе.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри и Меган Маркл

Как считает британовед, сотрудник Института всеобщей истории РАН Марина Айзенштат, Меган Маркл и принц Гарри «сами изгнали себя» из королевской семьи. По ее мнению, теперь у герцога не осталось никакого влияния на родственников.

«То, что Гарри с Меган, по сути, сами себя изгнали, доставляло много неприятностей королеве Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу. Они повели себя очень недостойно. Поэтому я не думаю, что в бюджете выделят средства на оплату игр, которые хочет устроить Гарри, да и вряд ли он найдет людей, которые будут готовы их оплачивать», — предположила эксперт.

Британовед считает, что теперь Гарри в Великобритании, «по сути, никто». По ее мнению, принца можно считать уже бывшим членом королевской семьи.

Что для них изменится после смерти Карла III

В начале февраля у короля Карла III обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщили в Букингемском дворце, 75-летний монарх отложит работу с общественностью, но продолжит исполнять государственные обязанности. В марте СМИ написали, что в Великобритании разработан план «Менайский мост», в котором прописан порядок действий после смерти Карла III. Согласно ему, следующим королем станет принц Уильям.

По словам Айзенштат, раньше у Гарри были теплые отношения со старшим братом. «Например, на свадьбе Гарри это было заметно. На кадрах они были вместе, отошли в сторону поговорить. А потом и в их отношениях началась чехарда, и виной, как мне кажется, стала Меган с ее самомнением и претензиями», — предположила британовед.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В целом, по мнению эксперта, у Меган Маркл и Гарри нет шансов занять британский трон — за принцем Уильямом в списке наследников идут его дети. Кроме того, как считает Айзенштат, сложно представить, чтобы члены королевской семьи забыли скандалы, связанные с Гарри и Меган.

Эксперт по связям с общественностью Рене Смит заявил The Mirror, что ради благосклонности британской публики Меган Маркл нужно сделать пять вещей: принять участие в благотворительных мероприятиях, публично сделать шаг к примирению с королевской семьей, использовать соцсети для обмена опыта с общественностью и быть открытой.

Станет ли Меган новой леди Ди

В прессе Меган Маркл часто сравнивают с покойной матерью его супруга принцессой Дианой. Например, обе давали интервью, не согласованные с Букингемским дворцом: Диана — журналисту Мартину Баширу, а Меган — Опре Уинфри. Мать Гарри и Уильяма рассказывала о булимии, депрессии и неудачном браке с принцем Чарльзом (ныне — король Карл III).

Жена младшего сына леди Ди обвинила королевскую семью в расизме и рассказала о запрете посещать психолога. Также в СМИ и соцсетях периодически сравнивают стиль одежды Меган и Дианы, обвиняя супругу принца Гарри в подражании его покойной матери.

«В одежде и манерах Меган пытается быть похожей на принцессу Диану. Да, конечно, она актриса, но выглядит все это очень смешно. Диану заменить нельзя», — считает Айзенштат.

По ее мнению, принцесса Диана просто растерялась, став частью королевской семьи, где все было по регламенту. Эксперт напомнила, что у Чарльза тогда был давний роман с Камиллой Паркер-Роуз, которая сейчас является королевой-консортом. Меган просто ведет себя недостойно, заключила Айзенштат.

Читайте также:

Жена больного раком Карла III решила покинуть Англию

Принц Гарри и Меган Маркл дали детям новую фамилию

Принц Уильям пообещал найти «пропавшее» обручальное кольцо Меган Маркл

Принц Гарри отметил 39-летие в пивоварне в компании друзей и Меган Маркл