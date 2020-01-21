https://static.news.ru/photo/ac28b4ba-3c1b-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kriminalpolizei

Суд в Германии приговорил 31-летнего компьютерщика из города Римпар к 11 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в покушении на убийство по 13 эпизодам.

Немец в Сети выдавал себя за врача и говорил жертвам, что проводит исследования по болевой терапии. Он просил девушек и женщин с помощью самодельных устройств из монет, проводов и ложек бить себя током, размещая металлические предметы у висков. Сам мужчина наблюдал за происходящим по видеосвязи, пишет Bild. Сторона обвинения утверждала, что это приводило его к сексуальному возбуждению.

Некоторым из пострадавших он платил деньги за участие в эксперименте. Отбывать наказание мужчина будет в психиатрической больнице.

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