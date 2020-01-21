Суд в Германии приговорил 31-летнего компьютерщика из города Римпар к 11 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в покушении на убийство по 13 эпизодам.
Немец в Сети выдавал себя за врача и говорил жертвам, что проводит исследования по болевой терапии. Он просил девушек и женщин с помощью самодельных устройств из монет, проводов и ложек бить себя током, размещая металлические предметы у висков. Сам мужчина наблюдал за происходящим по видеосвязи, пишет Bild. Сторона обвинения утверждала, что это приводило его к сексуальному возбуждению.