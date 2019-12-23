Прошедшие в Хорватии очередные президентские выборы не завершились явной победой одного из кандидатов, поэтому теперь страну ожидает второй тур голосования. Он назначен на 5 января 2020 года. Участие в нём примут действующий лидер республики Колинда Грабор-Китарович и бывший премьер-министр Зоран Миланович, который в первом туре вырвался вперёд почти на 4%. Впрочем, это не означает его победы в январе.

Всего для участия в выборах было зарегистрировано 11 кандидатов. Но фаворитами считались лишь трое: Грабор-Китарович, Миланович, а также предприниматель и популярный в Хорватии певец Мирослав Шкоро. Последний, как шутили некоторые наблюдатели, приводя в пример внезапные победы на выборах Трампа в США и Зеленского на Украине, вполне мог бы со своим бэкграундом выиграть гонку. Однако, хотя он и показал действительно впечатляющий результат — более 24%, — во второй тур ему пройти не удалось. Грабор-Китарович и Миланович получили по 26,7% и 29,6% голосов соответственно. Отрыв менее чем в три процента, конечно, можно списать на статистическую погрешность, но бывший премьер в любом случае пока ещё остаётся серьёзным конкурентом для действующего президента.

Идём во второй тур. Но мы не идём на войну, войны закончены, о чём я всё время говорю. Идём на цивилизованное гражданское состязание, и пусть победит лучший. Уверен, что этот лучший — я, — заявил Миланович, выступая перед журналистами.

Итоги первого тура продемонстрировали — хорваты не видят принципиальной разницы между кандидатами-фаворитами. Косвенно об этом свидетельствует и достаточно низкая явка — менее 40%. Для сравнения: в ходе первого тура прошлого голосования, в 2014 году, на участки пришли 47% избирателей. Относительно слабый интерес населения Хорватии к президентским выборам вполне объясним: глава государства в стране выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство. К слову, в 2014-м дело также не обошлось одним туром, и, что любопытно, Грабор-Китарович, занявшая по его результатам второе место, на следующем этапе голосования всё же обошла соперника — немногим больше, чем на 1%. Поэтому нельзя исключать, что подобная ситуация сложится и на этот раз.

Xinhua/Global Look Press

В пользу Грабор-Китарович могут сыграть избиратели Шкоро, не прошедшего во второй тур. Оба кандидата представляют собой правый фланг (хотя действующий президент и тяготеет к центристским позициям, а певец-предприниматель — к крайним). Миланович же, в свою очередь, скорее, левоцентрист. Правящая правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество» уже призвала сторонников Шкоро в январе проголосовать за действующую главу государства.

Грабор-Китарович многим запомнилась тем фактом, что во время одной из предвыборных речей выступала на фоне совместной фотографии с лидером РФ Владимиром Путиным. Однако, несмотря на ожидания некоторых аналитиков, «российский фактор», видимо, не повлиял на исход голосования. Наблюдатели отмечают: тема России не присутствовала в предвыборной повестке основных кандидатов. Это, в свою очередь, говорит о том, что, кто бы ни стал президентом Хорватии, отношения Загреба с Москвой вряд ли претерпят серьёзные изменения. Пока же Грабор-Китарович делает упор на многовекторную внешнюю политику, заявляя, что именно ей удалось выстроить конструктивный диалог как с Соединёнными Штатами, так и с Россией. При этом и членство республики в НАТО и в Евросоюзе не ставится под сомнение ни действующим президентом, ни её соперником: в 1996–1999 годах Миланович сам был советником хорватской миссии при Североатлантическом альянсе и ЕС и до сих пор активно их поддерживает.