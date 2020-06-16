Выборы нового магистра Мальтийского ордена планируют провести осенью

https://static.news.ru/photo/6d30b002-afdc-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: P Deliss/GODONG/Global Look Press

Нового магистра Мальтийского ордена после смерти в апреле его предыдущего главы могут избрать этой осенью. Об этом сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

По словам Авдеева, Россия рассматривает Мальтийский орден как авторитетную международную религиозно-гуманитарную организацию, которая оказывает помощь при чрезвычайных ситуациях. В частности, Мальтийский орден участвовал в оборудовании специального госпиталя в павильонах выставочного центра в Милане. У ордена также имеются связи с российским МЧС. Кроме того, представителем ордена в Москве является один из самых уважаемых итальянских деловых людей — глава миссии компании Pirelli в России Аймоне ди Савойя Аоста.

Дипломат отметил, что главное сотрудничество с Мальтийским орденом ведется по гуманитарной линии и в области оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, передаёт ТАСС.

Орден был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В ХVIII веке после захвата Мальты Наполеоном и изгнания их с её территории российский император Павел I согласился принять титул великого магистра и приютил мальтийцев в России. Впоследствии Папа Римский не утвердил такое назначение, поскольку во главе ордена должен стоять только католик.

Как писал NEWS.ru, предыдущий великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто умер 29 апреля в Риме на 76-м году жизни. Причиной смерти стала неизлечимая болезнь, диагностированная менее года назад.