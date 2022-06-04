Выбежавшую с плакатом на ТВ Овсянникову приняли в штыки в Одессе Выбежавшую с плакатом в эфир экс-сотрудницу Первого канала приняли в штыки в Одессе

Фото: Соцсети

Марина Овсянникова

Журналистка Марина Овсянникова, которая ранее выбежала с агитационным плакатом во время телевизионного эфира Первого канала, приехала в Одессу с выступлением, но ей был оказан нерадушный прием. Спикер областной военной администрации Сергей Братчук назвал ее «московской мерзостью» и не стал с ней встречаться, сообщает издание «Политика Страны».

Миллионный город опустел. Почти половина его жителей уехали, — написала Овсянникова после своего визита в Одессу.

Сама Марина Овсянникова родом из Одессы, ранее она проживала в Москве и работала на Первом канале. Теперь журналистка представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась внештатным автором. Судя по всему, от имени этого издания она сейчас посещает украинские города.

Ранее еще одна конференция Овсянниковой на Украине сорвалась: в Киеве подобное мероприятие отменили незадолго до начала. Это произошло после того, как под постом о ее встрече со слушателями стали оставлять комментарии разгневанные украинцы, в том числе сторонники правого движения. Оказалось, что они совсем не рады такой гостье и не желают ее видеть.

Экс-редактор Первого канала устроила акцию в марте: тогда она выбежала в прямой эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом. Вскоре после инцидента полиция задержала журналистку, однако следом отпустила. 18 марта Овсянникова уволилась с канала по собственному желанию.