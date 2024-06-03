Выбежавшего на поле в финале Лиги чемпионов украинца задержали в Британии В Лондоне задержали выбежавшего на поле матча Лиги чемпионов украинца

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Британские власти предъявили обвинения в нарушении закона о безопасности при проведении футбольных матчей украинцу Евгению Лубненко после того, как тот выбежал на поле во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах страны. Там отметили, что он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом Лондона в понедельник, 10 июня.

Среди других обвиняемых по делу о выбегании на поле — 28-летний гражданин Литвы Давид Чарнецкий. Суд над ним начнется в июле. Третий фигурант — 16-летний подросток, который предстанет перед судом по делам несовершеннолетних 24 июня.

Ранее фанат треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежал на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом». Молодого человека в футболке с надписью «Mellstroy» задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал другой болельщик, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Инцидент произошел на 30-й секунде матча, игра остановилась почти на полминуты.

После этого еще двое выбежали на поле во время финального матча Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер скрутил одного из мужчин и передал в руки стюардов. Известно, что футбольная ассоциация вложила пять миллионов фунтов стерлингов в операцию по обеспечению безопасности на стадионе. Для того чтобы болельщики не смогли попасть на поле, были созданы специальные зоны с усиленной проверкой билетов.