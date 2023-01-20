«Вы знаете нашу историю»: в ФРГ объяснили нежелание поставлять танки Киеву Вице-канцлер ФРГ объяснил нежелание поставлять танки Киеву событиями прошлого

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Танки Leopard 2

Нежелание поставлять танки на Украину вызвано событиями прошлого Германии, заявил агентству Bloomberg немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек. По его словам, Берлину будет проще поставить танки на Украину, если первым это сделает Вашингтон.

Если Америка решит доставить на Украину боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и мы менее охотно относимся [к поставкам военной техники] по понятным причинам, — объяснил Хабек.

Как уточнил источник, знакомый с мнением президентской администрации США, Белый дом не считает позицию ФРГ логичной, так как немецкие танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем Abrams, украинских военных будет проще обучить их эксплуатации. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена предположил, что Берлин не собирается менять позицию.

Ранее сообщалось, что недовольство Украины нежеланием Германии отправлять танки Leopard 2 или давать разрешение другим странам на передачу боевых машин нарастает с каждым днем, и руководство Киева считает себя обманутым. Недавние требования, согласно которым Германия поставит танки, только если США поставят Киеву свои Abrams, на Украине называют отговорками, призывая «не играть в игры» в этих вопросах. Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что канцлер Германии опасается обвинений в поддержке нацизма и намерен переложить ответственность за поставку тяжелого вооружения на кого-то еще.