«Вы здесь гости»: беженцы с Украины не смогли уволить русскую учительницу В Дании разгорелся скандал: украинские беженцы потребовали уволить из школы учительницу русского происхождения, которая «не должна учить их детей»

Фото: berlingske.dk

Ульяна Ставинога-Тернокуа и Ольга Подоляк отправились в посольство Украины в надежде помочь объяснить муниципалитету Хелингёра, что неразумно назначать русского учителя для обучения украинских детей-беженцев русскому языку

Два происшествия, случившихся одно за другим, взбудоражили пасторальную Данию. Сначала скандал разразился в школе округа Эльсинор, где дети украинских беженцев устроили бойкот учительнице русского происхождения. А вскоре неизвестные раскрасили в цвета российского флага постамент памятника Русалочке в Копенгагене. NEWS.ru выяснил, почему родина Г.-Х. Андерсена стала местом идеологического столкновения двух славянских народов.

Школьный конфликт

Конфликт между школьниками и учительницей в Северо-западной школе округа Эльсинор (Helsingor Nordvestskolen, именно здесь находился замок принца Гамлета из шекспировской трагедии) назревал давно, но достиг кульминации 24 февраля, в годовщину начала российской СВО на Украине.

Как сообщают датские СМИ, всего в небольшой школе Nordvestskolen учатся 27 детей беженцев с Украины и только пять коренных датчан. В последнее время юные украинцы стали все чаще срывать уроки: посреди занятия вдруг начинали петь гимн Украины или размахивать принесенными с собой желто-синими флагами. Сначала они вели себя так лишь на тех уроках, что вела учительница, имеющая русские корни (она перебралась из России в Данию около 30 лет назад, имеет датское гражданство), а затем и на уроках остальных преподавателей. К бойкоту, устроенному преподавателю русского происхождения, присоединились и родители украинских учащихся: по их мнению, «такая учительница не должна учить их детей».

Фото: shutterstock

Так, мать одного из украинских учеников Диана Чинба назвала «неуважением ко всему украинскому народу, что в школе русская работает с детьми, убежавшими от русского наступления».

Мнение датских родителей по этому вопросу разделилось.

Отправьте русскую учительницу обратно в Россию. Как руководство школы может назначить русского учителя обучать украинскую молодежь? Пусть учит датских детей. Если вы трудоустраиваете русского сотрудника, значит, вы заодно с Россией, — написала в соцсети датчанка Эла Йорген Шоу.

Однако мать другого ученика Аннетт Педерсен выступила против «троллинга русского учителя». По ее мнению, украинским беженцам не стоит забывать о том, что они гости в Дании. Женщина выступила против увольнения русской учительницы и предложила тем, кому не нравится национальность этого преподавателя, «идти на все четыре стороны».

После того, что произошло, я думаю, что этим украинским беженцам пора перестать ненавидеть русских и помнить, что в нашей стране они гости, и выражать за это благодарность! Троллинг русского учителя показывает, что они нацисты. Эта женщина должна оставаться в школе и в Дании, а вот украинцы могут идти на все четыре стороны, если им не нравится позиция руководства школы. Кажется, мы снова приняли гостей, которые не умеют себя вести, — считает Аннетт Педерсен.

Школьный конфликт вылился в серьезный скандал, в который пришлось вмешаться даже мэру Эльсинора Бенедикте Киаер. На этой неделе она выступила с обращением, в котором признала поведение украинских школьников неприемлемым и сообщила, что к «русской учительнице» никаких претензий быть не может. Для датских властей эта учительница — такая же датчанка, как и те, кто родился в стране, независимо от этнического происхождения, подчеркнула мэр.

Некоторые матери настаивают, чтобы руководство Nordvestskolen уволило учительницу. Но в Дании это так не делается. Мы не увольняем людей по причине их этнического происхождения, — заявила Киаер в интервью телеканалу TV2.

NEWS.ru связался с директором школы Кари Йоргенсен. Она попросила не беспокоить учительницу, вокруг которой разгорелся скандал, но заверила, что педагог продолжит работать в школе.

Позиция школы состоит в том, что в Дании все должны соблюдать датские традиции и законы, и русские, и украинцы, — сказала директор.

Русалочка цвета российского флага

Спустя несколько дней после того, как о школьном конфликте в «поместье Гамлета» узнало всё Датское королевство, тамошних жителей взбудоражила еще одна новость «с русским акцентом». В ночь с 1 на 2 марта кто-то разрисовал в цвета российского флага постамент всемирно известного памятника андерсеновской Русалочке в Копенгагене.

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press Уборщики чистят основание Русалочки, достопримечательности столицы Дании Копенгагена, после того, как неизвестные покрасили каменное основание статуи в бело-сине-красные цвета российского флага

Полиция Копенгагена начала расследование по делу об акте вандализма. Хотя Русалочка пользуется постоянным вниманием вандалов (ей дважды отрезали голову, а в 2003 году пытались взорвать), нынешний инцидент полиция рассматривает как «демонстративный политический акт в поддержку России».

Житель Копенгагена Максим Ручаловский признался NEWS.ru, что датчане не придают большого значения случившемуся с Русалочкой. По его словам, коренные жители «воспринимают это как акт вандализма, а вот среди русскоязычных общего мнения по этому поводу нет».

Такое же мнение высказала в беседе с NEWS.ru жительница Копенгагена Светлана Манизер.