«Вы слабые и глупые»: Арестович осудил украинцев за ненависть к русским Арестович осудил украинцев за ненависть к россиянам

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что действия украинцев, направленные на конфронтацию отношений с гражданами России, являются признаком слабости, о чем он рассказал в своем Telegram-канале. По мнению политика, если бы не эта «ненависть», «десятки и сотни тысяч колеблющихся» людей могли бы встать на сторону Украины. Как считает Арестович, «умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей».

Пыжится можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые. <...> Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы, — написал Арестович.

Также он подчеркнул, что вместо «расчетливого» ведения борьбы, украинцы предпочли заниматься «неуемным восхвалением себя в соцсетях». Украинцы активно критикуют россиян не из искренней ненависти к ним, а просто потому, что это сейчас «продается», пояснил Арестович.

Ранее американский политический обозреватель Даг Бэндоу заявил, что отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет четкое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского «перешли всяческие границы суверенного государства».