«Вы растите монстра»: в Молдавии призвали ЕС отказаться от помощи Санду Молдавская оппозиция назвала президента Санду «выращенным ЕС монстром»

Фото: IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press

Майя Санду

Евросоюз, помогая президенту Молдавии Майе Санду, «растит монстра», заявил в своем Telegram-канале лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу. Таким образом он прокомментировал новые поправки в закон о государственной измене, направленный против критиков власти. По словам Лунгу, подписав закон, Санду дала себе «мандат на инквизицию», так как критикам правительства грозит тюремный срок.

Сроки прописаны некислые — до 20 лет. Господа, европейские хозяева, одумайтесь — вы растите монстра, — заявил оппозиционный политик.

Отмечается, что поправки к закону о государственной измене ранее были поддержаны и одобрены членами парламента от правящей Партии действия и солидарности. После того как они вступят в силу, молдавские суды смогут признавать виновными в госизмене лиц, которые проводят кампании по дезинформации общества и проводят иные «враждебные действия против безопасности государства». После публикации поправок молдавские оппозиционеры встретили их с критикой и назвали угрозой для свободы выражения мнений.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что курс на включение страны в состав Румынии может привести к серьезным последствиям. При этом он подчеркнул, что они могут негативно повлиять как на саму Молдавию, так и на Румынию.