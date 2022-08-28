ВВС Польши и Чехии станут патрулировать небо над Словакией ВВС Польши и Чехии станут патрулировать небо над Словакией, оставшейся без МиГ-29

Воздушное пространство Словакии с 1 сентября начнут патрулировать польские и чешские ВВС. Это связано тем, что Братислава в конце августа выводит из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства, сообщает Польское радио.

Глава министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Чехии и Словакии подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года, — отмечается в сообщении.

Декларацию военные министры трех стран подписали на авиабазе Кучиня в Словакии. Блащак рассказал, что словацкое небо с польской стороны станут патрулировать истребители F-16.

Словакия намеревается передать 11 снятых с вооружения самолетов Украине.

Ранее стало известно, что словацкие власти 13 августа передали Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Тогда же стало известно, что Братислава передаст Украине несколько своих истребителей МиГ-29.