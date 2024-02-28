ВВС Германии подняли истребители из-за российского самолета ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М у Хельсинки

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Силы быстрого реагирования были задействованы Германией после обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М, говорится в сообщении ВВС ФРГ в соцсети Twitter (X). Операция завершилась без происшествий после установления визуального контакта с воздушным судном РФ.

Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге. Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки, — информировали военные.

В январе военно-воздушные силы Германии передавали, что их истребители сопроводили российский военный самолет комплексной разведки Ил-20М в международном воздушном пространстве близ балтийского острова Рюген. Воздушное судно, согласно их заявлению, отключило сигнал транспондера. Других деталей происшествия не приводится.

До этого силы блока НАТО подняли в небо истребители F-35, заметив приближение российских самолетов к воздушному пространству Норвегии. Там заметили два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два Ил-78. Они вернулись в воздушное пространство РФ после сближения с авиацией Североатлантического альянса.