ВВС Британии приостановили прием на службу белых рекрутов Sky: ВВС Британии приостановили прием белых рекрутов ради гендерного и этнического разнообразия

Фото: UK Army

Королевские военно-воздушные силы Великобритании приостановили прием на службу белых рекрутов-мужчин для выполнения целей по гендерному и этническому разнообразию, передает Sky News со ссылкой на источники в военной сфере. При этом собеседник телеканала выразил обеспокоенность таким решением главного маршала авиации Майкла Уинстона «из-за растущих угроз со стороны России и Китая».

Вы смотрите на главу ВВС, и он готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия. Я думаю, что его должны вызвать в Министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», — заявил источник.

Представитель ВВС, отвечая на вопрос телеканала, отверг подобные утверждения, заверив, что такой паузы не объявлялось. Однако еще один источник подтвердил информацию первого собеседника.

Накануне Великобритания запросила разрешение на проход самолета-разведчика по маршруту, пролегающему над российской территорией. В Минобороны РФ заявили, что поданная Соединенным Королевством заявка рассматривается как сознательная провокация. Воздушно-космическим силам России дана задача не допустить вход британского самолета в воздушное пространство страны. Последствия нарушения будут полностью лежать на стороне Великобритании, добавили в военном ведомстве.