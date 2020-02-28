https://static.news.ru/photo/c5a40e18-5a29-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belarusian National Technical University/facebook.com

Белорусский национальный технический университет, в котором у студента из Ирана был обнаружен коронавирус, отменил аудиторные занятия и массовые мероприятия до 15 марта.

Учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося. Аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учётом необходимости по возможности ограничить посещение университета, — передаёт «Интерфакс-Запад» со ссылкой на заявление пресс-службы вуза.

Уточняется, что в университете также отменяется проведение массовых мероприятий. Однако руководство призывает не паниковать, так как работники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим студентом, уже направлены в медучреждения. В самом образовательном заведении санитарную обработку провели до прихода подростков на обучение.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Белоруссии зарегистрировал первый случай заболевания коронавирусом. Он выявлен у гражданина Ирана. Наличие инфекции показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии.