Вучича призвали услышать мнение сербов по «Турецкому потоку» Политолог Гайич: Вучич должен прислушаться к мнению сербов по «Турецкому потоку»

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич должен прислушаться к мнению сербского народа по поводу газопровода «Турецкий поток», заявил NEWS.ru политолог Стеван Гайич. По его мнению, это важно в том числе для сохранения дружеского союза сербов и венгров. Как отметил политолог, если Вучич не прислушается к сербам, то для него это может печально закончиться.

Я считаю, что слова [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана о возможной атаке на «Турецкий поток» поддерживает все население Сербии. Поэтому Вучич хочет или не хочет, даже из-за соображений сохранения власти, должен прислушаться к мнению сербского народа. Я не ожидаю никаких больших перемен от Вучича. Он достаточно скользко относится. Одно дело, что будет сказано, а другое — какие будут поступки. Если Вучич не послушает призывы народа, то для него это может печально обернуться, — сказал Гайич.

Политолог добавил, что сербский народ очень благодарен Орбану за дружественное отношение и за то, что он предупреждает потенциальных врагов, намеревающихся посягнуть на жизненно важные интересы сербского и венгерского народа, а «Южный поток» таковым и является.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт будет рассматривать в качестве повода для войны любые посягательства на маршруты поставок российского газа. По его словам, если произойдет атака вроде теракта на «Северных потоках», меры будут приняты незамедлительно. Вучич также выразил надежду, что никто не нападет на «Турецкий поток».