Белград готов частично пойти на уступки Приштины Вучич: Сербия готова частично принять требования Приштины по въездным документам

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Белград готов пойти на уступки Приштины и частично принять требования по въездным документам, заявил президент Сербии Александар Вучич. По его словам, кризис в Косово продолжит усугубляться, а посредничество Евросоюза в этом вопросе оказалось безрезультатным, передает РИА Новости.

Мы готовы принять их документы, и издать общее пояснение, и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС, — сказал Вучич.

Он пояснил, что решение, позволяющее использовать документы, выданные Приштиной, облегчит положения отдельных лиц и обеспечит свободу передвижения «в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году».

При этом Вучич подчеркнул, что частичное принятие требований Белградом не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение его окончательного статуса, а также не может рассматриваться как согласие на отступление от резолюции Совбеза ООН.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два тура переговоров, которые, как отметил Вучич, оказались безрезультатными.

Вечером 31 июля ситуация в Косово и Метохии резко обострилась из-за того, что полиция Приштина закрыла КПП на административной линии с Сербией, выразив намерение с 1 августа ввести миграционные карты для сербов, проживающих в крае, а также потребовав перерегистрации их автомобилей.

В ответ на эти действия сербы из северной части Косово вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали, в ряде городов на севере края звучали сирены. После этого Приштина решила отложить принятие решения до 1 сентября.