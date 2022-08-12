Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стране не нужны военные базы на территории. Сербия соблюдает военный нейтралитет и сама защитит себя, отметил он в эфире TV Prva.
Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе, — подчеркнул сербский президент.
Ранее стало известно, что новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику, заявил 16 июля президент страны Александр Вучич. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.