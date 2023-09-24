Вучич разрушил надежды Косово на независимость Вучич: Сербия никогда не признает независимость Косово, несмотря на давление

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Александр Вучич

Сербия укрепилась в убеждении о недопустимости признания независимости Косово, заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит ТАСС. Таким образом он отреагировал на инцидент с участием косовской полиции, в результате которого погибли по меньшей мере три серба.

Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косово. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косово. Сербия никогда не признает независимость Косово, — сказал Вучич.

Ранее полиция частично признанной Республики Косово сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников правоохранительных органов на севере края. По данным местного МВД, 24 сентября около 02:40 по местному времени (03:40 мск) на мосту недалеко от села Баньск два грузовика без номеров заблокировали въезд.

Направленные на место происшествия сотрудники полиции были обстреляны неизвестными, при этом применялись гранатометы и ручные гранаты. Двое правоохранителей были ранены и доставлены в больницу, в дальнейшем один из них умер.

В свою очередь, Вучич сообщил о гибели трех сербов, последовавшей в результате этой операции. Еще два человека были тяжело ранены. Президент Сербии также сообщил, что при двух убийствах использовалось снайперское оружие. Он добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека. Эти данные пока не подтверждены.