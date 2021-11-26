Вучич заявил о нерушимости дружбы между Сербией и Россией

Сербия никогда не отречётся от дружбы с Россией и Китаем. При этом страна не планирует сворачивать с «европейского пути». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации в ходе празднования 13-летия правящей партии. Его слова передаёт ТАСС.

По словам Вучича, Сербия «находится на европейском пути» и это важно для государства, но при этом страна всё это время сохраняла своих друзей.

Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление. <...> Сербия, несмотря на всё давление, не отречётся от своей дружбы с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой. Могу вам сказать, что и они не отрекутся от дружбы с нами, — заявил глава государства.

Курс внешней политики Сербии предполагает вступление в Евросоюз, одновременно сохраняя дружеские отношения с РФ и КНР, а также развивая отношения с США. При этом Белград сохраняет военный нейтралитет, не вступая в НАТО и другие блоги. Подобная позиция встречает негативную реакцию на Западе. Белграду неоднократно давали понять, что вступление в ЕС возможно только при условии признания независимости Косово и прекращения дружеских отношений с Москвой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения его страны с Россией находятся на самом высоком уровне в истории. Он выразил благодарность и признательность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку и развитие Сербии, её территориальной целостности и суверенитета.