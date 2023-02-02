Вучич заявил, что западные союзники бросили Сербию

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

У Сербии не осталось союзников на Западе из-за принципиального отказа от политики антироссийских санкций, заявил президент страны Александр Вучич в ходе заседания парламента. Он добавил, что Белград объективно оценивает события на Украине и не вешает ярлыки на противоборствующие стороны, передает ТАСС.

В современном мире нельзя действовать в одиночку. Когда у нас были самые тяжелые потери и войны, у нас были союзники. Сегодня никто не стал бы воспринимать нас как союзника именно из-за военного конфликта, разворачивающегося на Украине, и из-за того, что Сербия, руководствуясь ответственной и честной позицией, не ввела санкции против Российской Федерации, — сказал Вучич.

Ранее он заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет. Вучич назвал слухи о вступлении в Альянс глупостями фальшивых патриотов и отметил, что страна продолжит укреплять свою армию без интеграции в какие-либо военные объединения.

В начале января руководство НАТО отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово. Вучич отметил, что это был ожидаемый ответ. До этого премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении увеличить число солдат НАТО и бронетехники на территории самопровозглашенной республики.