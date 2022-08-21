Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово Президент Сербии Вучич: Белград защитит своих граждан в Косово, если силы НАТО этого не сделают

Фото: Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Власти Сербии встанут на защиту своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если силы НАТО этого не сделают, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с лидерами косовских сербов, передает РИА Новости. Власти Косово намерены с 1 сентября официально запретить въезд гражданам с сербскими документами, а также начать процесс переоформления автомобильных номеров, зарегистрированных вне частично признанного государства.

По словам Вучича, Белграду некуда отступать в сложившейся ситуации. Он уточнил, что в ближайшие 10 дней будет информировать сербское население в Косово и Метохии о шагах по поиску компромиссов. При этом президент подчеркнул, что Сербия не допустит колонн беженцев у своих границ.

Мы сохраним наш народ и от гонений и от погромов. Если этого не захочет сделать НАТО, силы KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии. — NEWS.ru), — заявил Вучич.

Встреча проходила в правительственном комплексе «Палата Сербия». Там присутствовали все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии «Сербский список», главы муниципалитетов, начальники округов и директоры больниц.

31 июля усилилась напряженность между Белградом и Приштиной. В северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Конфликт начался на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. В тот день местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Очевидцы на месте событий сообщали о звуках стрельбы из огнестрельного оружия. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.

В середине августа в Брюсселе состоялась встреча президента Сербии и премьера Косово Альбина Курти по вопросу урегулирования в Брюсселе. Отмечается, что по результатам встречи стороны не пришли к общему мнению и условились продолжить переговоры в ближайшее время.