Вучич заявил, что уважает территориальную целостность Украины

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Сербия уважает территориальную целостность Украины и никогда не откажется от этой позиции, заявил в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) президент республики Александр Вучич. Он признался, что остался доволен встречей с украинским послом Владимиром Толкачом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на фронте.

Искренний и открытый разговор с послом Толкачом о двустороннем сотрудничестве, развитии всеобъемлющих отношений наших стран, региональных и мировых вопросах и ситуации на Украине. Я еще раз повторил позицию Сербии по вопросу нерушимости границ и соблюдении Устава ООН, отметив, что уважаем территориальную целостность Украины и продолжим это делать в будущем, — написал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что его страна не собирается отправлять «ни одной пули» России или Украине. До этого СМИ сообщили со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона, что Сербия согласилась отправить оружие Украине или уже начала поставки. В ответ на это Вучич подчеркнул, что Сербия экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям.

Глава Минобороны страны Милош Вучевич назвал информацию о поставках вооружения ВСУ ложью. Он предположил, что кто-то хочет втянуть Белград в военный конфликт. Он допустил, что оружие из Сербии могло попасть на Украину через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.