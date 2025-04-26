Вучич заявил, что США решили повременить с санкциями против сербской NIS

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Администрация Соединенных Штатов отложила вопрос введения санкций против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), написал в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) лидер республики Александр Вучич. По его словам, решение было перенесено на 60 дней. Вучич назвал это хорошими новостями для граждан Сербии и поблагодарил американских партнеров за понимание.

Хорошие новости для граждан Сербии. Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций в отношении NIS, на этот раз на два месяца — до 27 июня. Благодарим наших американских партнеров за понимание позиции Сербии, — говорится в сообщении.

Ранее Вучич объявил, что прибудет на День Победы в Москву без представителей правительства и армии страны. Такая мера необходима для того, чтобы эти люди не попали под западные санкции. Политик напомнил, что еще восемь месяцев назад он принял решение приехать в Москву при любых обстоятельствах, и его не ограничат угрозы со стороны стран Европы.

До этого Вучич рассказал о колоссальном давлении на него из-за планов посетить Москву 9 мая. По словам политика, ему кажется, что скоро на него «рухнет небо». Также Вучич обратил внимание на то, что в отличие от многих европейских коллег официально не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным с ноября 2021 года.